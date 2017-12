Palermo, trovato un uomo in un appartamento. Indagano i carabinieri

🔊 Ascolta l'articolo

Un uomo è stato trovato morto in via Demetrio Camarda a Palermo.

I carabinieri hanno scoperto il cadavere di un uomo, nato a Palermo, classe 1941, riverso in terra all’interno del suo appartamento.

Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti del caso i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Palermo.

Verosimilmente l’uomo ha subito un’aggressione.

Sono tutt’ora in corso le indagini dei militari dell’Arma per meglio chiarire la vicenda.

