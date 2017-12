🔊 Ascolta l'articolo

Mare agitato e vento molto forte da ponente. Condizioni proibitivo al punto che la Siremar, “a causa delle condizioni metereologiche particolarmente avverse”, tutte “le corse da Milazzo per le Eolie, da Trapani per le Egadi e Pantelleria, da Palermo per Ustica e da Porto Empedocle per le Pelagie sono state annullate”.

