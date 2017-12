🔊 Ascolta l'articolo

Un uomo è stato investito da un motociclista a bordo di una Kawasaki 600 in via cardinale Mariano Rampolla a Palermo non distante dalla strada che porta a Montepellegrino. La peggio l’ha avuta il pedone soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi.

