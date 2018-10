Claudio Domino, ucciso mentre giocava davanti la scuola. Mistero lungo 32 anni, la strage dei bambini

🔊 Ascolta l'articolo

Il 7 ottobre è stato l’anniversario della barbara uccisione di Claudio Domino, La sera del 7 ottobre 1986, il piccolo Claudio Domino stava giocando con due amici sul marciapiede di fronte la sua scuola in una via del quartiere San Lorenzo di Palermo, allorquando veniva chiamato da un uomo che a bordo di una moto di grossa cilindrata, una kawasaki, e con la faccia nascosta da un casco, lo invitava ad avvicinarsi. Allorquando Claudio si avvicinò, l’uomo estrasse una pistola cal 7,65 e dopo avere accostato la canna dell’arma ad uno zigomo sparò, uccidendolo sul colpo. L’uomo, che agì con agghiacciante freddezza, uccise così un bambino di appena 11 anni.

La madre del bambino aveva una cartoleria nella via Fattori del quartiere San Lorenzo mentre il padre, operaio dell’azienda telefonica SIP, aveva costituito due società di pulizie una delle quali si era aggiudicata l’appalto delle pulizie dell’aula bunker dove si sarebbe svolto il maxiprocesso di Palermo che vide alla sbarra oltre 700 mafiosi accusati di numerosi e gravi reati.

La tragica fine del piccolo Claudio Domino è un mistero lungo 32 anni dato che, ad oggi, nulla si sa delle motivazioni dell’omicidio così come dei mandanti e degli esecutori materiali. Varie sono state in proposito le piste seguite dagli investigatori ma nessuna di queste è approdata a delle certezze. Non è nemmeno certo se si sia trattato di un omicidio deliberato ed eseguito dalla mafia o di un omicidio effettuato ad insaputa della stessa mafia. Antonio Domino, padre di Claudio, si dichiarò allora convinto che il delitto fosse stato opera di un balordo. La madre ebbe a dichiarare : “Dopo quattro mesi non riesco ad immaginare quella mano che preme il grilletto. Gli ultimi istanti di vita del figlio che mi hanno rubato”. Il parroco del rione disse . “Questa è Palermo”.

Dell’omicidio di Claudio Domino ha parlato Salvatore Cancemi, boss pentito della Commissione mafiosa il quale ha riferito che sarebbe stata la Commissione stessa e in particolare Riina a dare incarico agli affiliati di individuare gli autori dell’omicidio ed eliminarli. Scoprite gli assassini di Claudio Domino e scannateli, avrebbe detto Riina. Ha raccontato Cancemi : “ Ricordo che nel corso del primo maxiprocesso è avvenuto l’omicidio del piccolo Claudio Domino e che in quell’occasione tutti fummo incaricati di scoprire gli autori, tant’è che la stessa Commissione si è data carico di punire i colpevoli con la morte”. Ciò sembrerebbe trovare in un riscontro nel fatto che, durante una udienza nell’aula bunker, il boss Giovanni Bontate, dopo avere chiesto la parola al Presidente della Corte disse : “Noi condanniamo questo barbaro delitto che provoca accuse infondate anche nei confronti degli imputati di questo processo”. Si trattò di una nota concordata con Pippo Calò e con gli altri boss detenuti e con la quale Cosa nostra intendeva dissociarsi dagli autori di un delitto che certamente era pregiudizievole per l’organizzazione. E’ tuttavia da ritenere che la decisione di punire i colpevoli fosse stata adottata non tanto da motivazioni di carattere etico ma perché era stata violata una regola fondamentale di Cosa nostra secondo la quale non può uccidersi un uomo e tanto meno un bambino, senza l’autorizzazione del capo mandamento nel cui territorio avviene l’omicidio o della stessa commissione. In ogni caso questa pubblica dichiarazione con la quale i mafiosi vollero far sapere che non erano stati loro ad uccidere un bambino di 11 anni, riveste particolare importanza ed è senza precedenti poiché per la prima volta un mafioso, pronunciando la parola “noi”, ammetteva l’esistenza di Cosa nostra. L’inchiesta ordinata da Riina, che aveva incaricato i capi mandamento di “svolgere indagini” per individuare i colpevoli si concluse nel giro di poco tempo allorquando il 20 dicembre 1986 scomparve Salvatore Graffagnino, titolare del bar davanti al quale era avvenuto l’omicidio, ubicato accanto la cartoleria della madre del bambino. Alcuni confidenti riferirono alla polizia che il Graffagnino, sequestrato, portato al cospetto del boss del quartiere e torturato, ammise di essere il mandante dell’omicidio rivelando anche il nome del killer. Quest’ultimo sarebbe stato un tossicodipendente poi eliminato con una overdose di eroina. Il piccolo Domino sarebbe stato ucciso in quanto avrebbe visto confezionare alcune dosi di eroina in un magazzino di via Fattori appartenente a Salvatore Graffagnino e avrebbe rivelato ciò agli inquirenti determinando l’arresto del figlio di quest’ultimo,Giuseppe, avvenuto nel settembre del 1986. Gli indizi però risultarono fragili non assurgendo al rango di prove utilizzabili in sede giudiziaria.

Sempre secondo il rapporto congiunto di polizia e carabinieri, Antonio Domino sarebbe stato prelevato e portato in luogo solitario dove la mafia gli avrebbe lanciato un avvertimento ; “Noi abbiamo fatto il nostro dovere, quei due vermi sono stati puniti e puoi metterti l’anima in pace. Ma ora devi smettere di fare l’investigatore”. Tale ricostruzione, basata su fatti concreti e non frutto di mere ipotesi, veniva categoricamente smentita dal Domino il quale in una intervista al Corriere della Sera dichiarava : “E’ tutto falso. Basta ragionare un po’ per rendersene conto. Non mi risulta che a Palermo chi viene prelevato dalla mafia anche se per una comunicazione, abbia la ventura di tornare a casa con le proprie gambe”. E a proposito di Graffagnino affermava : “Mi sembra impossibile che Graffagnino, che ha visto crescere nel quartiere me e i miei bambini, possa avermi dato un dolore così grande. Non so come possa essere nata una verità così sconvolgente…non so sulla scorta di quali elementi è stato tirato fuori un tale romanzo. E concludeva : “ Sa cosa ho pensato in questi giorni? Chissà quanta gente crede che io sia uno di quelli che vuole cento milioni dalla Regione come familiare di vittima della mafia. Ne avrei diritto no? Ma se lo facessi mi farei schifo”. Il padre del piccolo Claudio quindi non credeva che gli assassini di suo figlio fossero stati giustiziati dalla mafia o che si trattasse di un delitto di mafia anche se nella suddetta dichiarazione considera l’uccisione del figlio un delitto di mafia che, in astratto, gli darebbe diritto all’indennizzo previsto dalla legge, appunto per le vittime della mafia.

Una diversa pista fu invece quella prospettata dagli investigatori ai magistrati della Procura di Palermo. Secondo infatti un rapporto della polizia e dei carabinieri, Claudio Domino sarebbe stato ucciso perché testimone di una duplice lupara bianca, quella di Sergio Di Fiore e Paolo Salerno, la cui morte sarebbe stata decretata dalla mafia perché ritenuti colpevoli di essersi appropriati di un chilo di eroina. Secondo gli investigatori della Squadra mobile infatti, Claudio Domino, in una strada vicina a quella in cui abitava, avrebbe visto trasportare i corpi senza vita dei due giovani, riconoscendo verosimilmente gli assassini e così diventando un testimone scomodo che bisognava eliminare, cosa che era avvenuta poco più di un mese dopo. Di Fiore e Salerno erano amici di Giuseppe Graffagnino, mafioso di San Lorenzo e tutti e tre si sarebbero appropriati di un chilo di eroina di pertinenza dell’organizzazione. Sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, il Graffagnino Giuseppe si sarebbe salvato dalla vendetta avendo garantito all’organizzazione mafiosa la restituzione della droga e prestandosi ad attirare in una trappola i suoi amici così consentendone l’eliminazione. Questa ricostruzione dà peraltro adito a dei dubbi non essendo pensabile che i genitori non si siano accorti dello stato d’animo di un bambino che certamente sarà rimasto sconvolto dalla visione di due cadaveri a meno che non si voglia pensare che Claudio abbia raccontato tutto ai genitori e che questi abbiano evitato di riferire ciò agli inquirenti per timore di ritorsioni nei confronti degli altri due figli. Va ricordato che Giuseppe Graffagnino è il figlio di Salvatore Graffagnino ucciso, come di è detto, dopo avere confessato di essere il mandante dell’omicidio.

Venne anche seguita, ma presto abbandonata, la pista degli appalti pubblici vinti negli ultimi anni dalle due imprese del padre. In proposito vennero sentiti i dodici dipendenti della “Splendente”, la società che da alcuni mesi prima dell’omicidio, curava la pulizia dell’aula-bunker e i trentadue impiegati della Tecnosud, l’impresa con la quale Antonio Domino collaborava. Si ipotizzò che il Domino si fosse dato da fare per far vincere un appalto milionario alla Macchi, una fabbrica di attrezzature meccaniche. L’appalto riguardava l’acquisto di dodici autocompattatori che aveva consentito alla Macchi, con la quale il Domino aveva intrattenuto fitti rapporti, di vendere gli autocompattatori, nel 1982, a 92 milioni e mezzo di lire ciascuno nonostante altre quattro imprese avessero presentato offerte che variavano da 91 a 85 milioni. Ma la pista si rivelò un vicolo cieco.

Si seguì anche l’ipotesi di una vendetta trasversale riconducibile all’impresa di pulizie della famiglia Domino nell’aula-bunker ; un favore richiesto dalla mafia al quale il Domino avrebbe opposto un netto rifiuto. L’ipotesi ritenuta più probabile potrebbe essere stata la richiesta di introdurre nell’aula bunker, dove il Domino e i suoi dipendenti avevano libero accesso, dell’esplosivo che, collegato ad un radiocomando, avrebbe dato luogo ad un attentato eclatante contro i giudici o contro i pentiti. Questa ipotesi appare peraltro poco credibile se si considera che un fatto del genere, posto in essere mentre era in corso il processo, non avrebbe certamente giovato agli imputati anche se, indubbiamente, avrebbe significato la riaffermazione del potere mafioso su Palermo. Tuttavia, è inquietante quanto verificatosi il 17 novembre 1985, qualche mese prima dell’inizio del maxiprocesso, allorquando un giovane, in sella ad una kawasaki, fu visto fotografare le strutture dell’aula-bunker. Un metronotte tentò di identificarlo e ci fu una sparatoria. Il giovane riuscì a fuggire. Anche questa ipotesi investigativa non ebbe comunque alcuno sbocco giudiziario. Ma lo stesso Domino smentì categoricamente questa tesi affermando : “Siete fuori strada. L’aula-bunker non c’entra niente. Nessuno mi ha chiesto niente. Sarà stato un balordo, uno dei picciotti di questa città bastarda che vogliono dimostrare a se stessi di avere il coraggio delle belve, di sapere sparare anche per scherzo, di uccidere persino un bambino”. Considerazione questa riduttiva e che potrebbe essere stata dettata dalla paura. Ammettere infatti un favore richiesto dalla mafia e non fatto o di essere stato vittima anche di una estorsione o di una semplice richiesta di denaro, avrebbe fatto correre dei rischi agli altri due figli oltre che a se stesso, Pertanto, se il Domino mentiva, come temevano i funzionari della Squadra mobile, lo faceva per proteggere la sua famiglia. Ci si chiede, ove si ritenga attendibile questa ipotesi, perchè Claudio e non il padre ? Forse perché il segnale doveva essere preciso, inequivocabile.

Ancora oggi c’è chi sostiene, con una idea romantica della mafia, che questa risparmia gli innocenti e in particolare donne e bambini. Niente di più falso come dimostrano numerosi fatti delittuosi che hanno visto come vittime sia donne che bambini; la mafia infatti non ha mai guardato sesso o dati anagrafici Per quanto riguarda i bambini basta ricordare quella che fu la prima vittima della strage degli innocenti, il pastorello Giuseppe Letizia che venne ucciso per avere involontariamente assistito all’uccisione del sindacalista Placido Rizzotto, segretario della Camera del lavoro di Corleone.

Il Letizia fu consegnato al medico Michele Navarra il quale, nell’ ospedale che dirigeva, ne provocò la morte mediante una iniezione letale. Ed ancora può ricordarsi l’uccisione, avvenuta nei pressi di Tommaso Natale di Paolo Riccobono, un ragazzo di quindici anni, reo di avere pascolato le pecore in una zona frequentata da latitanti. Ed ancora non può non ricordarsi la morte dei due gemelli Salvatore e Giuseppe Asta, fatti saltare in aria insieme alla loro madre, nell’esplosione di un’auto bomba, avvenuta nei pressi di Trapani, la mattina del 2 aprile 1985 ; autobomba destinata ad un attentato al giudice Carlo Palermo. In questo caso i mafiosi, pur avendo visto che l’autovettura della Asta si era affiancata a quella del giudice Palermo, non esitarono a premere il pulsante che provocò l’esplosione dell’auto-bomba investendo anche l’autovettura condotta dalla Asta. Per non dire come i killer mafiosi, nel tentativo di uccidere Salvatore Contorno non esitarono a sparare contro l’autovettura condotta da quest’ultimo all’interno della quale si trovava il nipote, Giuseppe Foglietta, che rimase ferito. Trent’anni fa, allorquando i famigerati monaci di Mazarino organizzavano sequestri ed estorsioni, uno di questi monaci si presentò nella farmacia del paese il cui titolare si era rifiutato di pagare quanto richiestogli. Il frate, avendo scorto in un angolo della farmacia il figlio del farmacista gli si avvicinò ed accarezzandolo disse : “Quanto è bello, questo bambino, sembra vivo. Il farmacista l’indomani pagò quanto richiestogli. Come si vede quindi la mafia oltre che con l’omicidio esercita la propria violenza nei confronti dei bambini anche con minacce che terrorizzano anche più della morte. Una analogia con il caso di Claudio Domino presenta l’uccisione di Rosario Cusimano, un ragazzino di 16 anni ucciso il 1° marzo del 1988 a Paceco (Trapani) con una pallottola in mezzo agli occhi e un’altra in bocca con una esecuzione da manuale di mafia. Secondo gli investigatori anche Rosario sarebbe stato ucciso per essere stato testimone di qualcosa che non doveva vedere e che imponeva la sua eliminazione per impedire che potesse raccontare. Significativo in proposito e tipico della simbologia mafiosa sono le due pallottole alla bocca e agli occhi. Ma molti altri sarebbero i casi di bambini vittime della mafia.

In occasione dell’uccisione del piccolo Claudio Domino Leonardo Sciascia ebbe a dichiarare : “ Accadono fatti che mi riempiono di scoraggiamento come il rifiuto della lapide a Terranova o come questo delitto. Ma, al tempo stesso, c’è anche chi accetta la lapide e ci sono i giovani che non vogliono convivere con la violenza”.

