Cesare Terranova, 39 anni dal delitto: lo uccisero per non averlo al vertice dell’ufficio istruzione a Palermo

Cesare Terranova e il maresciallo Lenin Mancuso vennero uccisi a Palermo tra le ore 8,30 e le 9 del 25.09.1979. Il personale della Squadra Mobile, intervenuto sul posto, rinvenne la autovettura sulla quale si trovavano il giudice e il maresciallo, ferma all’altezza del civico 38 della via De Amicis. All’interno vi erano il cadavere di Cesare Terranova e accanto il maresciallo di P.S. Lenin Mancuso; ferito mortalmente Mancuso, trasportato in Ospedale, decedette poco dopo a causa delle ferite riportate. I periti accertarono che Cesare Terranova era stato colpito con sei diversi proiettili di arma da fuoco esplosi. Spararono una 38, da una cal, 7,62 e una carabina Winchester 62 mentre Lenin Mancuso fu raggiunto da otto proiettili.

Sin dalle prime indagini, avuto riguardo alla accurata organizzazione, al cospicuo impiego di uomini e di mezzi e alla spettacolarità dell’esecuzione degli omicidi, apparve chiaro che questi erano riconducibili all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra che allora esercitava in Palermo un pressocché totale controllo del territorio e che sola disponeva di uomini e mezzi idonei a realizzare una azione così spettacolare.

In un primo momento le indagini si orientarono nei confronti di Luciano Leggio. Gli indizi a carico dello stesso erano costituiti dalle dichiarazioni rese dai familiari del maresciallo Mancuso e dalla vedova del giudice Terranova, Giovanna Giaconia che riferirono alcuni episodi che testimoniavano l’odio profondo e il rancore che il Leggio nutriva nei confronti del magistrato ucciso. Un episodio riferito dalla vedova Terranova riguardava il contegno tenuto dal Leggio nei confronti del marito in occasione di un interrogatorio avvenuto nel 1964 nel carcere dell’Ucciardone. Leggio, assumendo di essere ammalato, aveva chiesto di essere interrogato in infermeria, ma il giudice, accertata la pretestuosità della malattia, lo aveva fatto portare in barella al suo cospetto.

Poiché il Leggio si era rifiutato di rispondere e di declinare le proprie generalità, Terranova aveva dettato al cancelliere che l’imputato non sapeva di chi fosse figlio. Cosa che fu recepita dal Leggio come una grave offesa. Aveva inoltre riferito la Giaconia che allorquando il marito era componente della Commissione parlamentare antimafia, in occasione di un incontro con il Leggio, nel 1974 questi lo aveva fissato con “uno sguardo di odio personale”.

Ulteriori indizi erano costituiti dalle confidenze fatte dal mafioso Giuseppe Di Cristina al capitano Pettinato, al maresciallo De Salvo e al col. Sateriale. A costoro Di Cristina aveva detto che Luciano Leggio avrebbe potuto evadere dall’istituto penitenziario in cui era ristretto e che la “cosca Leggio” aveva deciso di sopprimere il giudice Terranova. Ulteriori elementi a carico del Leggio furono ritenuti dagli inquirenti due documenti.

In un rapporto datato 10.03. 1969 della Questura di Bari si affermava che, nel corso di una udienza davanti alla Corte di Assise di Bari, in cui Leggio era imputato dell’omicidio del dr. Navarra, lo stesso aveva definito Terranova come “un tronfio e volgare nazista”. L’altro documento acquisito dal P.M. era la fotocopia di una intervista rilasciata il 22.10.1978 dall’onorevole Terranova, al “Giornale di Sicilia”. In tale intervista, dopo avere dichiarato di essere consapevole dell’ostilità di Leggio nei suoi confronti e dei pericoli che correva, Terranova asseriva che un detenuto di grosso calibro, durante un incontro avvenuto allorquando era componente della Commissione parlamentare antimafia gli avrebbe detto “si guardi da Leggio”

Sulla base di tali indizi veniva emesso dal P.M. ordine di cattura. Celebratosi il dibattimento la Corte di Assise assolveva il Leggio per insufficienza di prove. Proponeva appello il P.M. ma l’appello veniva rigettato. Analogamente veniva rigettato il ricorso per Cassazione in quanto i giudici ritenevano corretto l’iter logico giuridico delle motivazioni poste a sostegno della decisione.

Successivamente a seguito delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia venne instaurato un secondo procedimento penale nei confronti della commissione provinciale di Cosa nostra e in particolare nei confronti di Michele Greco, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Geraci Antonino, Francesco Madonia, Bernardo Provenzano, Riina Salvatore, Farinella Giuseppe costoro quali mandanti in relazione alla carica da loro ricoperta in seno alla commissione provinciale di Cosa Nostra, Bagarella Leoluca per avere comunicato alla commissione il mandato di morte ricevuto da Leggio Luciano, Madonia Giuseppe per avere rivestito, unitamente ad altre persone rimaste ignote, il ruolo di esecutore materiale dell’omicidio.-

Particolarmente rilevanti le dichiarazioni rese dal collaboratore Gaspare Mutolo. Questì riferì che era a loro noto che Salvatore Riina e Luciano Leggio odiavano il giudice Terranova che, dopo il capitano Russo, era stato la causa della loro rovina. Egli, insieme ad altro mafioso Salvatore Micalizzi che aveva un appartamento sito al primo piano di uno stabile ubicato di fronte a quello del giudice, aveva ricevuto da Riina e da Salvatore Riccobono, capomafia di Tommaso Natale, l’incarico di controllare i movimenti del giudice Terranova, controlli che erano finalizzati alla sua uccisione. Il Mutolo, come da lui riferito, controllava Terranova comodamente seduto, da dietro i vetri della finestra che c’era nel salone della casa del Micalizzi. Giovanni Brusca dichiarò di avere appreso dal padre, che l’omicidio del Terranova era stato eseguito su richiesta di Luciano Leggio e con l’approvazione di tutta la Commissione perché il giudice era ritenuto nemico di Cosa Nostra per via delle inchieste da lui condotte. Francesco di Carlo poi, riferì che la decisione di uccidere Terranova era già stata decisa dalla Commissione nel 1975 alla quale Leggio, che si trovava detenuto, aveva mandato a dire, tramite Riina e Provenzano, che voleva l’assassinio di Terranova “perché lo odiava in quanto aveva istruito un processo contro i Corleonesi mandandoli a giudizio davanti alla Corte di Assise di Bari e perché, in qualità di vice – presidente della Commissione parlamentare Antimafia “si era preso il lusso di volerlo interrogare”.

La decisione però non era stata eseguita in considerazione dell’incarico a livello nazionale allora ricoperto da Terranova, la cui uccisione avrebbe provocato un pandemonio con gravi conseguenze per l’organizzazione mafiosa. Badalamenti inoltre si era opposto all’esecuzione dell’omicidio in Sicilia ma aveva dato il proprio assenso acchè avvenisse a Roma dove Terranova disponeva di un appartamento.

La Commissione peraltro si occupò nuovamente di Terranova nel giugno o al principio dell’estate del 1979 e questa volta tutti i componenti (era assente Badalamenti, sostituito da Michele Greco) diedero parere favorevole all’assassinio. La riunione si tenne alla Favarella feudo di Michele Greco. Tommaso Buscetta infine dichiarò che Terranova era stato ucciso su mandato di Luciano Leggio che, nonostante fosse detenuto, era ancora il capo della mafia di Corleone e i suoi reggenti erano, con pari poteri, Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. Tutti i collaboratori poi confermarono che i cosiddetti “delitti eccellenti” venivano deliberati dalla Commissione provinciale di Cosa Nostra. I giudici della Corte di Assise di Reggio Calabria ritennero attendibili le propalazioni dei suddetti collaboratori escludendo “la sussistenza di un artificioso, preventivo concerto”

Venne ipotizzato dagli inquirenti e dal figlio del maresciallo Lenin Mancuso, Carmine, che la causale dell’omicidio potesse essere ricondotta alla quasi scontata nomina del giudice Terranova a capo dell’ufficio istruzione di Palermo. Dichiarò infatti Carmine Mancuso in dibattimento di essere a conoscenza del fatto che, rientrando in magistratura, Cesare Terranova aspirava all’incarico di capo dell’ufficio istruzione, nomina che appariva scontata aggiungendo che il dr. Terranova era consapevole che andando a dirigere l’ufficio istruzione di Palermo si sarebbe esposto a pericolo anche per le dichiarazioni che aveva reso alla stampa. Anche il dr. Bruno Contrada, allora dirigente della Squadra mobile, ipotizzò, quale causale dell’omicidio, la nota intenzione , pubblicamente manifestata dal Terranova, di andare a dirigere l’ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, circostanza questa che aveva ingenerato preoccupazione nella mafia. E ciò fermo restando l’odio che Leggio nutriva nei confronti del magistrato. Tra le carte di Terranova, nel corso delle indagini, venne rinvenuto uno stralcio di una lettera datata 15/06/1965, inviata dal Leggio alla sorella Maria Antonia, contenente espressioni di rancore verso il magistrato. La vedova Giovanna Giaconia, nel confermare in dibattimento i sentimenti di ostilità che Leggio nutriva nei confronti del marito, si diceva convinta che al di sopra delle responsabilità degli esecutori materiali del delitto vi fossero altre responsabilità ad alto livello, verosimilmente di natura politica.

Testimonia la pressione mafiosa esercitata allora dalla mafia ed in particolare dal Leggio un episodio riferito in dibattimento dal verbalizzante Pagliotto Arrigo il quale in una informativa riferì che allorquando a Corleone si diffuse la notizia che Luciano Leggio era stato assolto dalla Corte di Assise di Bari, una donna che gestiva un negozietto al centro del paese e che normalmente non si faceva vedere in giro, uscì per la strada e tutto il paese le sfilava davanti per baciarle la mano. Costei era la sorella di Luciano Leggio.

Non vi è dubbio che avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla Giaconia, dagli organi investigativi e dai collaboratori di giustizia, vi era una situazione di grave conflittualità tra Leggio e il giudice Terranova. Basta evidenziare come questi sia come componente della Commissione antimafia sia come giudice istruttore aveva duramente osteggiato il Leggio. Terranova infatti lo aveva rinviato a giudizio, dinanzi la Corte di Assise di Bari insieme a molti dei componenti della cosca corleonese che, seppure prosciolti in primo grado, vennero in grado di appello condannati all’ergastolo come Leggio o a pene severe.

Terranova quindi costituiva un pericolo per tutto il clan dei corleonesi del quale si era particolarmente occupato come magistrato e soprattutto il Leggio era pieno di odio nei confronti del magistrato così come nei confronti del capitano Russo. Ed ancora in misura maggiore veniva avvertito il pericolo da parte della mafia e in particolare di quella corleonese, allorquando Terranova , scaduto il mandato parlamentare, era rientrato in magistratura, alla Corte di Appello, essendo tuttavia noto che da li a poco avrebbe ricoperto il posto di Consigliere istruttore, posto che dopo la sua morte venne conferito al giudice Rocco Chinnici anche lui assassinato dalla mafia. Né può non evidenziarsi come, da vice presidente della Commissione parlamentare antimafia, Terranova aveva posto in essere una costante attività di informazione, anche attraverso interviste rilasciate alla stampa, in cui aveva posto in luce la pericolosità del fenomeno mafioso, invocando una più incisiva azione dello Stato nel contrasto alla criminalità mafiosa. Fu questa pericolosità che fece si, a differenza di quanto era avvenuto nel 1975, che la Commissione si ricompattò decidendo l’uccisione di Terranova che ormai era diventato un obiettivo da abbattere a tutela degli interessi della organizzazione mafiosa e in particolare della cosca corleonese.

La Corte di Assise di Reggio Calabria ritenne responsabili dell’assassinio del giudice Terranova condannandoli all’ergastolo Michele Greco, Bernardo Brusca, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Antonino Geraci, Francesco Madonia e Giuseppe Calò. Prociolse invece Giuseppe Farinella, Leoluca Bagarella, e Giuseppe Madonia non essendo stati acquisiti, nei loro confronti sufficienti elementi di colpevolezza.

