Depistaggi 1/ Agosto 1880, strage di Bologna, la caccia ai mandanti. La mafia non stette a guardare

Per la strage sono stati condannati gli ex NAR Giuseppe Fioravanti,Francesca Mambro, e Luigi Ciavardini. Nel marzo di quest’anno è iniziato un nuovo processo sulla strage di Bologna, processo nel quale è imputato Gilberto Cavallini anche egli ex NAR che avrebbe agito in concorso con i suddetti terroristi neri.

Sia Fioravanti che Mambro si sono sempre dichiarati estranei alla strage di Bologna e in effetti qualche dubbio potrebbe sorgere ove si consideri che avendo gli stessi rivendicato numerosi altri omicidi ammettendo le loro responsabilità, non si comprende perché non avrebbero dovuto rivendicare ed ammettere anche la loro partecipazione alla strage di Bologna dato che nulla avrebbero avuto da perdere viste le condanne definitive riportate. D’altra parte non sembra sia stata mai dimostrata la loro presenza a Bologna quel 2 agosto del 1982 avendone alcuni testimoni data la presenza in altra località.

I giudici comunque non credettero all’alibi fornito dai due anche se non incriminarono per falsa testimonianza Flavia Sbrojavacca, compagna di Gilberto Cavallini, che aveva sostenuto che il Fioravanti e la Mambro, il giorno della strage avevano dormito a casa di Cavallini e che erano usciti verso le ore 8,30 del mattino insieme a quest’ultimo per andare a Padova dove avrebbero incontrato Carlo Digilio, terrorista appartenente al gruppo neofascista di Ordine Nuovo, per poi tornare all’ora di pranzo. Va peraltro detto che Gilberto Cavallini, che ebbe a fornire l’alibi al Fioravanti e alla Mambro è stato oggetto della indagine aperta di recente dalla Procura generale di Bologna che ipotizza che lo stesso abbia partecipato alla preparazione dell’attentato ed abbia favorito la latitanza del Fioravanti e della Mambro fornendo loro dei rifugi in Veneto, fatti per i quali il Cavallini è imputato nel relativo processo.

La Procura Generale di Bologna ha inoltre in corso una inchiesta finalizzata alla individuazione dei mandanti che si celano dietro gli esecutori delle stragi, indagine che porterebbe in Svizzera su un conto bancario riconducibile a Licio Gelli, già condannato per depistaggio nell’ambito delle indagini sulla strage di Bologna.

La vicenda della strage di Bologna, così come altre tragiche vicende della nostra Repubblica, è stata caratterizzate da depistaggi operati dai servizi segreti deviati con la complicità della massoneria, in particolare la P2 e di altri poteri occulti. Francesco Cossiga, nel 1980 dichiarò essere di matrice fascista la strage di Bologna salvo poi, nel 1991, a ritrattare tale affermazione sostenendo di essere stato male informato dai servizi segreti. Giovanni Spadolini, sin dall’inizio sostenne la pista libica per poi sostenere, analogamente a quanto sostenuto inizialmente da Cossiga, la pista neofascista In questa vicenda, così come d’altronde era avvenuto per la strage di Piazza Fontana nel 1969, ci si trova pertanto in presenza di piste false e vere, di falsi