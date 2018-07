Condannata una donna dalla Cassazione, litigare davanti ai figli può costituire reato

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 04/04/2017 aveva ritenuto una donna colpevole del reato di maltrattamenti in danno dei due figli minori commesso in concorso con il convivente, ciò per avere costretto gli stessi ad assistere a violente liti intercorse tra i genitori. La donna proponeva ricorso per Cassazione contestando la ricostruzione di giudici secondo cui i maltrattamenti sarebbero consistiti nell’avere costretto i figli minori a vivere in un clima di violenza, paura e continua tensione derivante dal fatto di dovere assistere, quali spettatori passivi, alle violente dispute intercorse tra i genitori coimputati, senza peraltro essere mai direttamente oggetto di aggressioni o soprusi né di violenza psicologica, come comprovato dal fatto che il consulente tecnico aveva sostenuto che i minori non avevano manifestato alcun segno di disagio familiare.

La Corte di Cassazione, investita del ricorso della donna , ha sostenuto che è configurabile il reato di maltrattamenti, previsto dall’art. 572 c.p. anche quando la condotta non si traduca in comportamenti vessatori -fisici e/o -psicologici- rivolti direttamente verso la vittima, ma ricorre anche nel fare assistere quest’ultima, alle condotte violente ed offensive attuate nei confronti di altra persona. Nel caso di specie, i minori erano costretti ad assistere passivamente alle feroci liti che avevano luogo trai genitori, liti caratterizzate da aggressività fisica e psicologica, minacce, e danneggiamenti di suppellettili.

La Corte, premesso che il reato di maltrattamenti è un reato contro la famiglia e che lo stesso deve estendersi a tutti i soggetti che facciano parte della sfera familiare e che possono subire un pregiudizio alla propria integrità psico fisica a causa dei comportamenti aggressivi maturati in detto contesto, osserva che :”la condotta sanzionata dall’art. 572 c.p. non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere nei confronti di un determinato soggetto passivo ma può realizzarsi tanto con una azione, quanto con una omissione, e può derivare anche da un clima generalmente instaurato all’interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere del soggetto attivo.

Occorre peraltro che le condotte vessatorie abbiano carattere di abitualità ed abbiano cagionato una stato di sofferenza psico-fisica alla vittima. Da questo principio la Corte fa discendere che non vi è dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui i comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente quali volontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri tra i genitori che si svolgano all’interno delle mura domestiche, cioè allorquando siano vittime di c.d. violenza assistita, violenza che può comportare gravi ripercussioni negative “nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata”.

Sostiene ancora la Corte come sia un dato consolidato della scienza psicologica che anche bambini molto piccoli, “persino i feti ancora nel grembo materno, siano in grado di percepire quanto avvenga nell’ambiente in cui si sviluppano e, dunque, di comprendere e di assorbire gli avvenimenti violenti che ivi si svolgano, in particolare le violenze subite dalla madre, con ferite psicologiche indelebili ed inevitabili riverberi negativi per lo sviluppo della loro personalità.