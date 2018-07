La Trattativa Stato-Mafia c’è sempre stata. Ed ecco i precedenti

🔊 Ascolta l'articolo

La Corte di Assise di Palermo, con la sentenza che ha definito in primo grado il processo cosiddetto Trattativa Stato- mafia ha dato per accertato il fatto che rapporti siano intervenuti tra esponenti della organizzazione mafiosa e rappresentanti delle Istituzioni come è dato rilevare dal fatto che, insieme a mafiosi del calibro di Leoluca Bagarella, Giovanni Brusca, Cinà Antonino,hanno riportato pesanti condanne il colonnello Giuseppe De Donno, il generale Antonio Subranni e il generale Mario Mori, tutti appartenenti all’arma dei carabinieri. In particolare, secondo l’impostazione accusatoria, costoro, in concorso tra loro, violando i doveri inerenti alla loro funzione, avrebbero turbato la regolare attività di corpi politici dello Stato con la minaccia -consistita nel prospettare l’organizzazione e l’esecuzione di stragi, omicidi ed altri gravi delitti (alcuni dei quali commessi e realizzati),ai danni di esponenti politici e delle istituzioni per impedirne o comunque turbarne l’attività.

A tal fine, i suddetti esponenti mafiosi avrebbero, per il tramite di Vito Ciancimino, prospettato ad esponenti delle istituzioni una serie di richieste finalizzate ad ottenere benefici di varia natura (tra l’altro concernenti la legislazione penale e processuale in materia di contrasto alla criminalità organizzata e il trattamento penitenziario dei mafiosi in stato di detenzione).

Costoro avrebbero chiesto l’ottenimento di siffatti benefici come condizione per porre fine alla strategia di violento attacco frontale alle istituzioni la cui esecuzione aveva avuto inizio con l’ omicidio dell’on. Salvo Lima.

Subranni, Mori e De Donno, in relazione alle summenzionate richieste, avrebbero contattato,su incarico di esponenti politici e di governo, Vito Ciancimino, uomo collegato a Cosa Nostra, che avrebbe fatto da tramite con uomini di vertice della predetta organizzazione come ambasciatore delle loro richieste, così instaurando un canale di comunicazione con i capi del predetto sodalizio criminale, finalizzato a sollecitare eventuali richieste di “Cosa Nostra” per far cessare la strategia omicidiaria e stragista.

Successivamente avrebbero favorito lo sviluppo di una trattativa tra lo Stato e la mafia, attraverso reciproche parziali rinunce in relazione, da una parte, alla prosecuzione della strategia stragista e, dall’altra, all’esercizio dei poteri repressivi dello Stato. Avrebbero inoltre assicurato il protrarsi dello stato di latitanza di Bernardo Provenzano,principale referente mafioso di tale “trattativa”.

Disse Borsellino : “lo Stato e la mafia sono due poteri che occupano lo stesso territorio o si fanno la guerra o si mettono d’accordo”

Le trattative tra organi delle Istituzioni e le organizzazioni criminali e in particolare la mafia sono sempre esistite nella storia della Repubblica e non soltanto in Italia

Un precedente storico è quello che si verificò in occasione dello sbarco degli americani in Sicilia, sbarco che avvenne a seguito di un accordo con il noto boss italo americano Lucky Luciano uno dei capi riconosciuti della malavita americana di origine siciliana. Un problema dello sbarco era per gli americani quello di garantire la tranquillità delle truppe che sarebbero sbarcate e per tale motivo fu scelta la Sicilia dove si poteva contare sull’appoggio della mafia.

Fu così che si instaurò una trattativa tra i servizi segreti americani e esponenti della mafia americana quali Lucky Luciano e Joe Adonis. Sembra che questa trattativa sia passata attraverso l’Office of Strategic Services (OSS) diretto dal generale William Donovan e che in Europa dipendeva da Allen Dulles. Da quest’ultimo dipendeva Max Corvo, personaggio di origine siciliana il quale organizzò il cosiddetto the mafia circle (il circolo della mafia) stabilendo ulteriori contatti con altri esponenti della criminalità mafiosa quali oltre Luchy Luciano,Victor Anfuso, Vito Genovese, Albert Anastasia ed altri soggetti appartenenti alle organizzazioni criminali italo americane inserite nell’operazione Underworld (in italiano sotterraneo), che consisteva nella cooperazione del governo degli Stati Uniti d’America con personaggi del crimine organizzato dal 1942 al 1945.Tra le persone inserite in questa operazione figurano un giovane raccomandato da Luchy Luciano a nome Michele Sindona ed anche un certo Licio Gelli.

Lo sbarco degli alleati sul suolo siciliano avvenne tra il nove e il10 luglio 1943 senza incontrare alcuna resistenza anzi la popolazione civile, ancor prima che venisse stipulato l’armistizio, accolse con applausi gli invasori. Significativo degli accordi intercorsi tra il governo statunitense e la mafia è il fatto che gli americani scelsero come rappresentanti del territorio esponenti di spicco della mafia locale quali Genco Russo e Calogero Vizzini il quale ultimo da un tenente americano fu nominato addirittura sindaco di Villalba. In tal modo in conseguenza di questo indirizzo tenuto dal governo militare, la mafia potè aumentare la propria influenza sul territorio e stabilire una alleanza con il potere. D’altra parte prova inequivocabile di rapporti tra mafia e istituzioni è dato dalle concessioni che nel dopo guerra il governo americano fece alle organizzazioni criminali in alcuni settori dell’economia al fine di ottenere in cambio un freno alle azioni criminali come racket omicidi regolamenti di conti.

E’ evidente la analogia con quanto accertato dalla sentenza sullaTrattativa Stato-mafia secondo cui Corpi dello Stato sarebbero venuti a patti con la mafia al fine di interrompere la strategia stragista e le altre attività criminali costituite da un violento attacco alle istituzioni dello Stato. Spesso nel corso della storia e non soltanto in Italia lo Stato ha fatto ricorso a questi contatti informali, di solito per il tramite dei Servizi segreti per cui la cosa non deve oggi destare stupore. Va peraltro detto che questo genere di “trattative” anche se dettate dalla tutela della sicurezza delle istituzioni e della popolazione esposti a pericoli difficilmente prevenibili con una attività di intelligence, salus populi suprema lex,,sono estremamente pericolose perchè oscure, non effettuate alla luce del sole ma sopratutto perchè espongono a ricatti da parte delle organizzazioni criminali che in tal modo finiscono con il legittimarsi quale vera e propria controparte delle Istituzioni con la quali trattare sullo stesso piano. E questo è inaccettabile. E’ pertanto auspicabile che la sentenza di cui trattasi possa, dopo i successivi gradi di giudizio, divenire definitiva.

Opportuna inoltre sarebbe la costituzione di una commissione di inchiesta parlamentare che accerti le responsabilità politiche che hanno potuto consentire l’instaurarsi di una trattativa tra la mafia e Corpi dello Stato,trattativa che non può certamente essere ricondotta esclusivamente ad una iniziativa autonoma di organi investigativi.Una siffatta Commissione, in attesa che vengano definitivamente accertate le responsabilità penali, potrebbe dare una risposta al Paese.

