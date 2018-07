Borsellino/Di Pisa: da magistrato a magistrato

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

26 anni fa anni fa, a distanza di poche settimane, rimanevano uccisi in un tremendo attentato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quei giorni segnarono l’inizio della stagione terroristica di Cosa Nostra. Tutti abbiamo ancora dinanzi gli occhi le sequenze di quei momenti così drammatici, e soprattutto le poche parole di Antonino Caponnetto davanti al massacro di via D’Amelio : “ ora tutto è perduto “.

Uccidendo quei due magistrati Cosa nostra, secondo un folle disegno criminale, aveva deciso di muovere guerra allo Stato. E non è un caso che qualche mese prima , il 30 gennaio 1992, la Cassazione aveva dato definitivamente ragione alle loro indagini su Cosa Nostra confermando l’impianto accusatorio della Procura e dell’Ufficio istruzione di Palermo.

In questi 26 anni tante cose sono cambiate sul fronte dell’impegno antimafia. Oggi esiste un fronte antimafia maggiormente caratterizzato da un impegno concreto, che interloquisce anche criticamente con la politica e volto anche alla difesa attiva dei diritti di tutti i cittadini minacciati dalla presenza criminale. Spesso mi sento rivolgere, specialmente dai giovani, questa domanda: “per quale motivo è stato ucciso Giovanni Falcone? E perché, pochi mesi dopo la stessa sorte è toccata a Paolo Borsellino?” Perché in quei momenti bui, loro due, insieme a pochi altri magistrati, tra cui il sottoscritto, erano i campioni della lotta antimafia con pochissimo seguito. Costituivamo quell’esiguo gruppo di magistrati che facendo parte del cd. pool antimafia, istruimmo il cd. maxiprocesso riuscendo a portare alla sbarra oltre 700 mafiosi autori di centinaia di omicidi, ed altri gravissimi reati.

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vennero uccisi perché rappresentavano il più grosso ostacolo alla egemonia criminale dei capimafia e non soltanto di questi, sia in Sicilia che fuori della Sicilia. Si trattò di una sentenza già pronunziata molti anni prima sia per Giovanni Falcone che per Paolo Borsellino. La mafia aspettò fino al momento opportuno e poi agì. La morte di Borsellino rientrava nella strategia spietata dei corleonesi che era quella di abbattere qualunque ostacolo, anche giudiziario, si frapponesse tra loro e l’impunità dei crimini sui quali avevano fondato il loro potere. Furono momenti difficili, durante i quali tutti ci chiedemmo se non fosse arrivata la fine della democrazia. Invece fu una occasione per raccogliere le energie necessarie per ricominciare a lottare. Ed infatti la magistratura, gli investigatori di polizia ,carabinieri, guardia di finanza, gli esperti scientifici insieme hanno assicurato alla giustizia gli autori materiali delle stragi in cui persero la vita Falcone e Borsellino. Ed ancora oggi sono in corso indagini per individuare eventuali volontà esterne alla organizzazione mafiosa che, con una convergenza di interessi con tale organizzazione, potrebbero avere voluto le stragi.

E’ di pochi giorni fa il deposito delle motivazioni della sentenza del Borsellino quater nella quale i giudici della Corte di Appello di Caltanissetta, a proposito delle dichiarazioni di Scarantino parlano di “uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana” il che non può non farci porre l’interrogativo su quali fossero le finalità realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che attuarono questo gravissimo disegno criminoso ma soprattutto occorre chiedersi su imput di quali ambienti, politici o imprenditoriali ciò avvenne. Lo stesso Borsellino, dopo l’uccisione di Falcone e pochi giorni prima di essere a sua volta ucciso, ebbe a dire alla moglie Agnese “(…) che non sarebbe stata la mafia ad ucciderlo (….) ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere”.

E nella sentenza di Caltanissetta non mancano delle puntate critiche nei confronti dei magistrati che si occuparono delle indagini laddove si legge che le numerose oscillazioni e ritrattazioni di Scarantino avrebbero dovuto consigliare “un atteggiamento di particolare cautela e rigore nella valutazione delle sue dichiarazioni e una minuziosa ricerca di tutti gli elementi di riscontro, positivi o negativi che fossero, secondo le migliori esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, e incentrate su quello che veniva giustamente definito il metodo Falcone”.

E che l’omicidio di Borsellino nasca da una convergenza di interessi tra mafia ed altri centri di potere sembra affiorare dalle dichiarazioni del collaboratore Antonino Giuffrè il quale apre uno scenario su mandanti occulti e politica allorquando parla di un “tavolino” con imprenditori e mafiosi impegnati in Sicilia nella spartizione dei lavori pubblici, tavolino nel quale potrebbe essere anche maturato il disegno delle stragi in cui morirono Falcone e Borsellino. E d’altra parte non bisogna dimenticare che, nei giorni immediatamente precedenti alla strage, Borsellino aveva ripreso ad indagare sul filone mafia appalti di cui trattava il rapporto dei carabinieri del ROS. E’ auspicabile che ulteriori e più approfondite indagini consentano di individuare i cosiddetti mandanti occulti e quindi di dare un contenuto alla affermazione spesso ricorrente “Non fu solo mafia”.

Ma chi era Borsellino come uomo e come giudice?

Borsellino era una persona serena, equilibrata, consapevole che il miglior modo per arrivare alla verità è cercarla senza preconcetti, senza impostazioni ideologiche e senza prevenzioni con il solo scopo di arrivare all’accertamento della verità. Ricordo che gli stessi criminali, anche quelli più incalliti si rivolgevano a lui con il massimo rispetto mentre i collaboratori di giustizia dalla sua personalità erano indotti a rompere il muro dell’omertà fino a quel momento impenetrabile. Paolo Borsellino era un giudice con la G maiuscola e rimarrà un esempio per tutti noi, insieme a Giovanni Falcone.

Falcone ripeteva spesso: non sono un eroe, ma un servitore dello Stato. Servitore dello Stato è colui che, in una democrazia come la nostra, fa il proprio dovere e lo fa fino all’ultimo. Borsellino certamente è stato un servitore dello Stato ma è stato anche un eroe se con questa espressione identifichiamo colui che combatte per l’affermazione dei valori fondamentali che costituiscono il bene di un popolo. Falcone e Borsellino hanno dimostrato che la mafia si può battere ma Capaci ha poi ricordato a tutti che la mafia, quando sembra sconfitta, torna ad alzare la testa.

Ora la mafia ha cambiato volto, se ne parla meno ma è forse più insidiosa. Dobbiamo seguire l’esempio di Falcone e Borsellino ma essendo consapevoli che per ottenere dei risultati ci vuole una azione congiunta di tutti: il Parlamento, con leggi più puntuali, il Governo, la magistratura e tutti i cittadini modificando, quando necessario, la loro mentalità. Non bisogna dimenticare chi ha dato la vita per difendere la nostra vita. Bisogna però fare in modo che queste cose non si ripetano. Il ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non deve costituire soltanto un momento di testimonianza storica ma l’occasione per dare il segnale concreto che i cittadini italiani, ed in particolare i giovani vogliono riscoprire e riaffermare i valori della legalità e della lotta per la giustizia e la verità.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.