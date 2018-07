Ubriaca e violentata, ecco perchè gli ermellini hanno ragione

🔊 Ascolta l'articolo

Due cinquantenni erano stati rinviati a giudizio con l’accusa di avere violentato una giovane donna che aveva bevuto troppo fino a “non riuscire ad autodeterminarsi”. Il GIP di Brescia in primo grado, nel 2011, aveva assolto i due uomini perché la donna non era stata riconosciuta attendibile. Proposto appello da parte del Pm, la Corte di Appello di Torino, nel gennaio del 2017, valutando diversamente il referto del pronto soccorso che evidenziava leggeri segni di resistenza, aveva condannato i due uomini a tre anni. L’imputato proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che non c’era stata violenza né riduzione ad uno stato di inferiorità perché la giovane donna aveva bevuto volontariamente.

La Corte di Cassazione, sentenza n.32462 della terza sezione penale, ha stabilito che non si può applicare l’aggravante del reato di stupro, ritenuta dai giudici di appello, prevista dall’art.609 ter codice penale, secondo cui la pena è aggravata se la violenza è commessa con l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa. La Cassazione, pur sottolineando che la violenza c’è stata e che è stata commessa con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, ha poi correttamente precisato che “l’assunzione volontaria di alcol esclude l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p. sopra citata e il relativo aumento di pena poiché “deve essere il soggetto attivo del reato ad usare l’alcol per la violenza somministrandola alla vittima. Di conseguenza “l’uso volontario incide sulla valutazione del valido consenso ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante”

Senza avere compreso il reale significato della sentenza della Cassazione, e possibilmente sena nemmeno averla letta, sentenza che non ha certamente detto che se la vittima si ubriaca non c’è aggravante allo stupro, si sono scatenate le critiche e le dichiarazioni di politici, di giornalisti, di pseudo intellettuali e tuttologhi. Così, Alessia Rotta, vicepresidente dei deputati del Partito democratico, ha dichiarato che la sentenza della Cassazione ci porta indietro di decenni; si è richiamata, del tutto fuor di luogo, la sentenza della Corte di Cassazione del 1999, allorquando i giudici stabilirono che se la vittima porta i jeans non può esserci stupro o quando nel 2006 riconobbero le attenuanti per la “minore gravità del fatto” perché la ragazza di 14 anni violentata dal patrigno non era più “illibata”. Ed ancora aggiunge la deputata Dem : “Oggi si trovano attenuanti, come l’aver bevuto volontariamente, ad un reato tanto odioso quanto grave. Ed ancora la deputata e leader di Forza Italia Giovani, Annagrazia Calabria : “Lascia sconcertati la decisione della Cassazione di negare l’aggravante nel caso in cui la vittima di uno stupro abbia abusato di alcool”. In realtà quello che lascia sconcertati e la superficialità e il pressapochismo di tali dichiarazioni e di tante altre simili che affollano i social e la stampa.

Ma cosa ha detto veramente la Cassazione? Una sentenza che molti non hanno capito dato che politici e giornalisti hanno inteso che la Suprema Corte ha stabilito che “non c’è stupro se la vittima è ubriaca”. Ma ciò non è certo quello che ha detto la Terza sezione penale della Cassazione. In realtà i giudici della Suprema Corte hanno detto, con la succitata sentenza, esattamente il contrario, e cioè che c’è “violenza sessuale di gruppo con abuso delle condizioni di inferiorità psichica o fisica dal momento che mancano le condizioni a prestare un valido consenso visto che la vittima versa “in uno stato di inferiorità psichica, a prescindere da chi l’abbia determinato. E questo anche se la vittima ha assunto alcool volontariamente. Tuttavia “l’assunzione volontaria di alcool esclude la sussistenza dell’aggravante” In altri termini, sostengono i giudici che vi è violenza sessuale nel caso in cui la vittima, a causa di ubriachezza si trovi, al momento del fatto, in condizione di inferiorità fisica o psichica e che” l’uso volontario, incide sulla valutazione del fatto , ma non anche sulla sussistenza dell’aggravante.

Quella che i giudici correttamente hanno escluso è l’aggravante di cui all’art.609 ter c.p., erroneamente applicata dalla Corte di Appello, dato che tale aggravante riguarda l’autore della violenza nel caso in cui questa sia stata commessa con l’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti e sia quindi il soggetto attivo del reato “ad usare l’alcool per la violenza “somministrandolo alla vittima”, cosa che nella fattispecie era da escludere, trattandosi di assunzione volontaria di sostanze alcoliche, il che comporta la sussistenza della violenza sessuale, ai sensi dell’art.609 bis n1 c.p. ,fattispecie riconosciuta dai giudici, ma non con l’aggravante di cui sopra. La Cassazione quindi ha riconosciuto, contrariamente a quanto da più parti sostenuto, che è stata commessa una violenza sessuale di gruppo, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima causata dal suo stato di ubriachezza volontariamente provocato e che non è pertanto applicabile l’aggravante di cui all’art. 609 ter c.p. dato che gli imputati, per consumare la violenza non hanno somministrato alla vittima sostanze alcoliche o stupefacenti.

