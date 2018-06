Istruire sul web come si costruisce una bomba è reato

🔊 Ascolta l'articolo

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6/11/1913 aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, pena sospesa, Tizio in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 2 bis della legge 2 ottobre 1967, n.895 per avere, fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento, fornito, sulle pagine del sito web da lui attivato, istruzioni dettagliate per la preparazione e l’uso di materiali esplosivi ed aggressivi chimici pericolosi inserendo nelle pagine web collegamenti denominati “costruisci un fumogeno” e una “bomba facile facile”, contenenti files di testo costituenti le istruzioni per il confezionamento di tali ordigni. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza e avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per Cassazione limitandosi a dedurre la non corretta citazione da parte dei giudici di appello, di alcuni estremi giurisprudenziali non esplicitando, come osservato dalla Corte di cassazione, alcun concreto elemento in ordine alla rilevanza della questione dedotta. Deduceva inoltre la avvenuta prescrizione del reato

Osservava la Corte che l’art. 2 bis della legge 2 ottobre 1967, n.895 punisce chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento “fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica, sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali”. La fattispecie in esame, osservano ancora i giudici della Suprema Corte, è posta a tutela dell’ordine pubblico e, più precisamente, a protezione dell’interesse alla prevenzione dei reati e, in particolare, della vita e della incolumità individuale. La norma quindi punisce non già l’uso di determinati dispositivi quanto piuttosto la mera divulgazione delle informazioni necessarie per la loro preparazione “secondo il paradigma tipico dei reati di pericolo”. Concludono quindi i giudici che nel caso di specie il reato era stato integrato attraverso il semplice inserimento, nel sito web allestito dall’imputato, di informazioni finalizzate a consentire, a terzi soggetti, la realizzazione di pericolosi ordigni. E precisano ancora, contestando quanto sostenuto dal ricorrente secondo cui il reato sarebbe stato prescritto, che, essendo in presenza di un reato permanente, il termine prescrizionale decorre non già dalla data della immissione delle istruzioni sul sito web, quanto piuttosto dall’ultimo momento, successivo alla pubblicazione del dato, in cui si ha conoscenza del fatto che le istruzioni in questione fossero ancora visibili. Il ricorso pertanto veniva dichiarato inammissibile.

