Chi muove le fila del potere: la P3 e le sue radici, Pippo Calò e i corleonesi

Dopo un lungo dibattimento il Tribunale di Roma il 16 Marzo di quest’anno ha condannato a sei anni e sei mesi il noto faccendiere Flavio Carboni (già condannato per il crack del banco Ambrosiano) e a quattro anni e nove mesi Arcangelo Martino, l’ex assessore comunale di Napoli, entrambi al centro della indagine sulla cosiddetta P3. E’ stato invece assolto Denis Verdini (condannato soltanto per finanziamento illecito) mentre è stata stralciata la posizione di Marcello dell’Utri.

Carboni e Martino sono stati riconosciuti colpevoli della violazione della legge Anselmi del 1982 essendosi quindi giudizialmente accertato che fino al 2010 è esistita la P3 e cioè una associazione a delinquere avente come obiettivo quello “di condizionare il funzionamento degli organi costituzionali, nonché di apparati della pubblica amministrazione dello Stato e degli enti locali, con l’obiettivo di rafforzare sia la propria capacità di penetrazione negli apparati medesimi mediante il collocamento, in posizioni di rilievo, di persone a se gradite, sia il proprio potere di influenza, sia la propria forza economico finanziaria”.

Nella richiesta di rinvio a giudizio la Procura contestò agli imputati di avere posto in essere dei tentativi di condizionamento della Corte Costituzionale che doveva pronunciarsi sul lodo Alfano, del Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla scelta di alcuni candidati per la nomina ad incarichi direttivi, (presidente della Corte di Appello di Milano e Salerno, Procuratore della Republica di Isernia e Nocera inferiore) e della Corte di Cassazione per “favorire una conclusione favorevole alla parte privata di cause pendenti sia di natura civile (Lodo Mondadori) che penale (ricorso contro la misura cautelare disposta dalla magistratura napoletana nei confronti dell’onorevole Cosentino).

La legge 25 gennaio 1982, n. 17, cosiddetta legge Anselmi, che detta norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2, stabilisce che si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall’art. 18 della Costituzione, quelle che svolgono attività diretta ad interferire sull’esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad orientamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale. Questa attività può intervenire da parte di associazioni che occultino la propria esistenza, che tengano segrete le loro finalità e attività sociali e che rendano sconosciuti, in tutto o in parte i soci.

Le indagini hanno quindi accertato che attorno a Flavio Carboni si era costituita una nuova loggia massonica con le stesse caratteristiche della vecchia Loggia Propaganda 2, una vera e propria cupola affaristica che interferiva o cercava di interferire nell’esercizio delle funzioni di importanti organi costituzionali. Vennero così contestate agli imputati pressioni effettuate nei confronti della Corte di Cassazione per anticipare l’udienza sulla discussione riguardante la misura cautelare emessa nei confronti di Nicola Cosentino, sottosegretario all’economia e alle finanze, come anche il tentativo di influire sui giudici della Corte Costituzionale investiti del giudizio di costituzionalità del lodo Alfano.

Le interferenze della associazione si esplicarono anche nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura in occasione della nomina di Alfonso Marra a Presidente della Corte di Appello di Milano e di altri candidati a incarichi direttivi. Tentativi di condizionamento si verificarono anche nei confronti della magistratura ordinaria e in particolare nei confronti dei magistrati di Firenze che indagavano sul G8, sui grandi appalti della Maddalena e sulla Scuola dei Marescialli. I tentativi di interferenza si manifestarono anche mediante la nomina di Ignazio Farris, quale direttore generale dell’Arpas, nomina che aveva come scopo quella di “facilitare l’approvazione di nuovi impianti eolici in Sardegna”.

Non mancò neanche una attività di dossieraggio come la creazione di un dossier diffamatorio che nel 2010 doveva bloccare la candidatura di Stefano Caldoro alla presidenza della Regione. Per tale dossier fu imputato per diffamazione e violenza privata Nicola Cosentino. Il dossier infatti, messo in circolazione alla vigilia delle elezioni regionali, aveva lo scopo di costringere Caldoro a ritirarsi dalla competizione elettorale. Alla candidatura aspiravano sia Cosentino che il sindaco di Pontecagnano, Ernesto Sica, che aveva materialmente confezionato il dossier e che, come Cosentino fu imputato di diffamazione e violenza privata. Entrambi furono condannati a dieci mesi di reclusione. Questa organizzazione segreta quindi, venne ritenuta responsabile della violazione della legge Anselmi esplicatasi in una attività di interferenza in ambito istituzionale, sviluppando una fitta rete di conoscenze e rapporti nei settori della magistratura, della politica e dell’imprenditoria.

Scrive la Guardia di Finanza, nel rapporto presentato alla Procura, come Carboni fosse “il vero collettore dell’organizzazione che ha rappresentato il trait d’union tra i finanziatori, gli esponenti politici e gli appartenenti a enti e amministrazioni pubbliche della regione Sardegna e politici di rilievo nazionale, nelle persone del senatore Dell’Utri e dell’onorevole Verdini, direttamente coinvolti in tutti gli affari perseguiti dall’organizzazione”.

Come si è detto all’inizio Verdini è stato assolto in ordine alla violazione della legge Anselmi e condannato per il reato di illecito finanziamento mentre per quanto riguarda la posizione di Dell’Utri questa non è stata ancora definita essendo stata la sua posizione stralciata.

Dalle intercettazioni emergeva l’esistenza di un vero e proprio comitato di affari oltre che di un gruppo di potere occulto che effettuava, come evidenziato dalla Guardia di finanza, degli investimenti da effettuare non soltanto nel settore eolico ma in altri settori quali quello immobiliare, quello delle operazioni di bonifica di siti inquinati dismessi, quello della compravendita delle opere d’arte, eccetera. I difensori di Carboni, nel corso delle indagini, si dissero sicuri che “la costruzione giudiziaria è destinata al macero sol che si trovi un giudice di senso critico, cosa che per Carboni accade spesso”. La previsione non si è peraltro avverata almeno avuto riguardo alla sentenza di primo grado che ha riconosciuto la responsabilità del Carboni e Martino per la violazione della legge Anselmi.

Gli stessi magistrati della Procura di Roma hanno definito l’associazione “massonica” così ritenendo la violazione della legge Anselmi. E d’altra parte non può non ricordarsi che sin dagli anni “70” vennero accertati rapporti di Flavio Carboni con esponenti della massoneria come Licio Gelli e della organizzazione mafiosa come Pippò Calò. Riferi’ infatti il collaboratore Francesco Marino Mannoia che Flavio Carboni e Licio Gelli avevano effettuato numerosi investimenti di denaro di provenienza illecita per conto di Pippo Calò, esponente di spicco della cosca corleonese di cui quest’ultimo curava gli interessi economici. Dichiarò poi Antonio Mancini, esponente della banda della Magliana, divenuto collaboratore, che Carboni “costituiva un anello di raccordo tra la banda della Magliana, la mafia di Pippo Calò e gli esponenti della Loggia P2 di Licio Gelli.” Fu più volte tratto in arresto e sottoposto a vari procedimenti penali tra cui quello relativo all’omicidio del banchiere Roberto Calvi, come è noto trovato impiccato a Londra, sotto il ponte dei Frati Neri, omicidio dal quale venne assolto. L’unica condanna definitiva fu quella riportata nel 1988 (otto anni e sei mesi di reclusione) per concorso nel fallimento del Banco Ambrosiano.

La P3 era quindi una associazione segreta che aveva istaurato un sistema di relazioni in grado di incidere sul funzionamento delle istituzioni e finalizzata, come scrivono i magistrati “ a rafforzare la propria capacità di penetrazione negli apparati dello Stato, il proprio potere di influenza, la propria forza economico-finanziaria.”. Per questo, sostennero gli inquirenti, gli imputati fondarono una loggia segreta-la cosiddetta P3- utilizzata per finanziare parlamentari del PDL, avvicinare magistrati, pagare funzionari pubblici, diffamare gli avversari, indirizzare le nomine per accaparrarsi gli appalti in Sardegna nel settore dell’eolico e delle bonifiche ambientali, con tutti i reati che dalla attività di tale associazione discendevano quali corruzione, abuso di ufficio, finanziamento illecito, appropriazione indebita, diffamazione e violenza privata.

Secondo la ricostruzione effettuata dai magistrati della Procura di Roma l’associazione quindi aveva istaurato, per il perseguimento delle proprie finalità e dei propri vantaggi, relazioni con politici, magistrati ed imprenditori, rapporti che servivano ad influenzare, come si è detto, la magistratura : informazioni, sentenze, nomine della Corte Costituzionale del CSM, della Cassazione.

Rino Formica, ex ministro socialista dei Trasporti, in una intervista rilasciata al Corriere della Sera nel settembre del 1996 disse . “Una P3, che si dovesse ricostituire oggi sarebbe molto più forte della P2”. Giustificava tale sua convinzione per il fatto che a differenza di quanto avvenuto ai tempi della P2 in cui le forze della democrazia erano forti, allora, nel 1996, vi era un sistema nel quale le forze che avrebbero dovuto combattere una eventuale P3 non erano consapevoli della loro debolezza. Quando Formica faceva queste affermazioni si era, come si è detto, nel 1996; ma si tratta di affermazioni che oggi, in cui l’esistenza di una P3 è stata giudiziariamente riconosciuta, potrebbero senz’altro condividersi. La Anselmi che presiedette la Commissione parlamentare di inchiesta sulla P2 e che definì la P2 “il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione politica e morale” fu certamente profetica allorquando scrisse : “le P2 non nascono a caso, ma occupano spazi lasciati vuoti, per insensibilità. E li occupano per creare la P3, la P4…..”

