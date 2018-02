Cassazione, lecita la telecamera sul pianerottolo, non è spazio privato

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uno dei frequenti contrasti all’interno di un condominio è dato dalle controversie relative alla liceità o meno dell’istallazione di telecamere con relative videoriprese sul pianerottolo condominiale. Ebbene la Corte di Cassazione ha affrontato la questione stabilendo, con la sentenza n.34151/2017, che non costituisce interferenza nella vita privata l’istallazione di una videocamera sul pianerottolo condominiale.

T.R., condomino di uno stabile condiviso con i coniugi A. – B. era stato condannato dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all’art.615 bis c.p. (Interferenze illecite nella vita privata) per avere istallato una telecamera sul muro del pianerottolo condominiale, nella parte contigua alla porta di ingresso della propria abitazione, con cui inquadrava la porzione di pianerottolo prospiciente la porta suddetta, nonché ”la rampa delle scale condominiali e una larga parte del pianerottolo condominiale”, in tal modo videoregistrando chiunque entrasse nel raggio di azione della telecamera. Il giudice di primo grado aveva accertato, sulla base della ricostruzione da lui operata, che la telecamera inquadrava anche la porta di ingresso dei coniugi A. – B., prospiciente quella dell’imputato, allorchè era chiusa l’anta della finestra che illuminava il pianerottolo condominiale : anta che, proprio per evitare l’indebita interferenza, i coniugi A.- B. cercavano di tenere sempre aperta.

L’art. 615 del codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 dello stesso codice. Tale articolo, che punisce il reato di violazione di domicilio, fa riferimento all’abitazione altrui o altro luogo di privata dimora o alle appartenenze di essi.

L’imputato proponeva appello e la Corte di Appello di Palermo, andando di contrario avviso rispetto a quanto deciso dal primo giudice, assolveva T. per insussistenza del fatto. Sostenevano i giudici di appello che il pianerottolo condominiale non rientra nella nozione di privata dimora, di cui all’art. 614 c.p. (richiamato come si è detto dall’art. 615 bis c.p.) e la telecamera, piazzata dall’imputato e puntata sulla rampa di scale poste accanto la porta di ingresso di quest’ultimo, “aveva un raggio di ripresa che evidentemente interessava soltanto l’uscio di casa del T. e solo parte del pianerottolo” tant’è che neppure la rampa di scale che portava al piano superiore era completamente ripresa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la parte civile, sostenendo che se era pur vero che nessuno dei fotogrammi acquisiti agli atti, inquadrava la porta di ingresso dei coniugi A.-B., era anche vero che mostrando tali fotogrammi almeno due diverse inquadrature, ciò stava a dimostrare che la telecamera era in grado di ruotare, in modo da riprendere angoli diversi del pianerottolo. Sosteneva altresì la ricorrente che il pianerottolo condominiale costituiva “appartenenza” di un luogo di privata dimora ai sensi dell’art. 614 c.p. (richiamato dall’art. 615 bis c.p.).

Nel rigettare il ricorso la Cassazione affermava che “le scale di un condominio e i pianerottoli delle scale condominiali non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, perché sono, in realtà, destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e di conseguenza la tutela penalistica di cui all’art. 615 bisc.p. non si estende alle immagini eventualmente ivi riprese”

La Corte di Cassazione quindi ha preso posizione sulla qualificazione da attribuire alle scale di un condomnio e ai pianerottoli delle scale condominiali escludendo che questi possano annoverarsi tra gli ambienti di cui all’art. 614 c.p. dato che sono destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti e non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di qualsivoglia ingerenza o interferenza esterna non voluta.

All’uopo, nella sentenza, la Suprema Corte ha richiamato alcuni precedenti secondo cui è stata esclusa l’interferenza illecita nella vita privata nel caso di videoriprese del pianerottolo di un’abitazione privata, oltre che dell’area antistante l’ingresso di un garage condominiale1, ovvero con riguardo alle videoregistrazioni dell’ingresso e del piazzale di accesso a un edificio sede dell’attività di una società commerciale, ovvero ancora con riguardo alle riprese di un’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso.

La Suprema Corte ha inoltre ritenuto non integrato il delitto di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis cod. pen. nel caso di riprese dell’area condominiale destinata a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis c.p., la quale concerne, sia che si tratti di “domicilio”, di “privata dimora” o “appartenenze di essi”, una particolare relazione del soggetto con l’ambiente in cui egli vive la sua vita privata, in modo da sottrarla ad ingerenze esterne indipendentemente dalla sua presenza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.