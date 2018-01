1/ Alberto Di Pisa racconta le sue indagini su Mario Francese. Cronaca di una morte annunciata

🔊 Ascolta l'articolo

Il 26 gennaio 1979 prestavo servizio come sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di Palermo. Quel giorno ero di “turno esterno” e mi accingevo a cenare quando una telefonata della centrale operativa mi informò che in viale Campania vi era stato un omicidio e che la vittima era probabilmente un giornalista. Pochi minuti dopo arrivai sul posto per gli incombenti di rito e con mio grande dispiacere constatai che la vittima era il giornalista del Giornale di Sicilia Mario Francese, cronista che si occupava della cronaca nera e che, sempre in cerca di notizie, avevo modo di incontrare spesso a Palazzo di giustizia e con il quale, così come altri colleghi, avevo instaurato un buon rapporto personale, nel rispetto ciascuno del proprio ruolo.

Le prime indagini accertarono che quella sera, Francese, dopo avere lasciato la sede del “Giornale di Sicilia”, giunto in viale Campania, dove abitava, dopo avere parcheggiato la propria autovettura e mentre si accingeva ad attraversare la strada a piedi, veniva raggiunto da quattro colpi di arma da fuoco esplosi da un individuo che si trovava alle sue spalle e che subito dopo fuggiva a bordo di una autovettura Alfa Romeo Alfetta di colore blu alla cui guida si trovava un complice. Una teste, che abitava al piano rialzato dello stesso stabile ove abitava Francese, riferì che mentre si trovava nella stanza da letto, seduta dietro i vetri del balcone che si affacciava sul viale Campania, avendo udito una detonazione e avendo rivolto lo sguardo verso la strada –quando la vittima era già caduta a terra- aveva notato “un individuo con il braccio destro teso verso il basso, impugnando una rivoltella. esplodere diversi colpi”. Ed aggiungeva che il killer, che si trovava “nascosto tra un paio di auto posteggiate a spina di pesce e una autovettura posteggiata in seconda fila”, dopo avere commesso il delitto, aveva preso posto sul sedile posteriore di quest’ultimo autoveicolo che riteneva trattarsi di una alfetta di colore blu allontanandosi quindi in direzione di Viale Trinacria. Sentita dagli inquirenti la stessa forniva una descrizione del soggetto che aveva sparato precisando : ““stante la breve distanza e dal momento che l’autovettura dell’assassino aveva gli sportelli aperti e i fari accesi, ho potuto notare bene l’uomo che sparava. Poteva avere circa 35 anni, era alto m. 1,72-1,75, corporatura robusta, di taglia atletica, ben vestito penso con l’abito intero, dai capelli lisci, folti e credo color castano scuro e tirati all’indietro e con dei baffi molto folti (…). Il volto rotondo, non ovale, e comunque molto pieno ed ho notato che aveva il naso corto e grosso”.

Riferiva inoltre che colui che aveva sparato era vestito in maniera elegante, cosa che l’aveva particolarmente colpita specificando che l’autore del delitto aveva sparato “con tremenda determinazione” e in questo brevissimo arco di tempo, aveva indirizzato ripetutamente lo sguardo verso il balcone della sua abitazione; i loro sguardi si erano incrociati, e, per un istante, aveva temuto per la propria vita (sent. appello, pag.11). Analoga dinamica dell’accaduto fornivano altri soggetti che al momento dell’omicidio si trovavano fermi con la propria autovettura al semaforo di viale Campania, angolo via Brigata Verona.

Le perizie balistiche accertarono che l’unico proiettile estratto dal corpo di Mario Francese, era stato esploso con un revolver cal. 38 special, del tipo Smith & Wesson. Si accertò anche che l’autovettura Alfa Romeo Alfetta di colore blu, utilizzata per commettere l’omicidio e la cui targa era stata modificata, era una autovettura di proprietà dell’Assessorato alla Presidenza della Regione Siciliana, rubata nella mattinata dell’11 dicembre 1978, all’autista consegnatario in via Montepellegrino.

In un articolo del 29 gennaio 1979, pubblicato sul Corriere della Sera, a firma di Arnaldo Giuliani, si deplorava l’assenza ai funerali dei dirigenti Nazionali della Federstampa. Scriveva infatti il giornalista : “La mafia ammazza a Palermo un giornalista e i vertici della Federazione Nazionale della Stampa italiana non vengono ai suoi funerali. In questa Repubblica dei telegrammi, hanno preferito inviare messaggi di cordoglio e farsi rappresentare “alla bisogna” dal segretario nazionale dell’Ordine dei giornalisti di Palermo (che è di Palermo, lavora alla RAI di Palermo e che è stato subito presente) e dagli esponenti regionali della stampa (ordine e associazioni)…”

Mario Francese era un cronista coraggioso, profondo conoscitore delle vicende mafiose che hanno caratterizzato la cronaca nera siciliana. Il suo era un giornalismo di inchiesta. Basta in proposito ricordare, tra le tante inchieste, quella riguardante gli interessi e gli intrecci mafiosi che ruotavano intorno alla diga Garcia, argomento sul quale Francese aveva scritto diversi articoli. Nella sua inchiesta aveva focalizzato l’attenzione su don Peppino Garda, boss monrealese e sull’enologo Franco Madonia, sequestrato nel 1974 e liberato dopo il pagamento di un riscatto di un miliardo. Secondo quanto scritto da Francese nei vari articoli dell’inchiesta, il Garda, aveva costituito una società edilizia, la “Conca d’Oro” assieme al cognato Giuseppe Quartuccio. Dopo qualche anno Garda sciolse la società e acquistò 400 ettari di terreno incolto nella vallata tra Roccamena e Garcia a un prezzo eccessivo (150 milioni di lire). Quella terra improduttiva si trasformò ben presto in una vera e propria miniera d’oro. Poco tempo dopo infatti iniziarono le operazioni di esproprio e con queste le manipolazioni che fecero salire a circa sei miliardi l’ammontare delle indennità corrisposte dalla Cassa per il Mezzogiorno ai nuovi proprietari tra cui parenti di Garda che avevano comprato mille ettari di terreno, ad un prezzo sempre piuttosto alto. Questa pista che Francese aveva intuito si dimostrò fondata se si considera che i fatti successivi gli diedero ragione dato che, tutti vertici del Consorzio del Belice, un ente di diritto pubblico controllato dalla Regione, vennero tratti in arresto e oltre cento proprietari ricevettero comunicazioni giudiziarie. E’ appena il caso di evidenziare la portata degli interessi mafiosi che, con la propria inchiesta Francese andava a toccare e che ben potevano costituire la causale dell’assassinio del giornalista. Ma si può dire che Francese si occupò di tutte le più rilevanti inchieste di mafia, dalla strage di Ciaculli, all’assassinio di Scaglione e al sequestro De Mauro. In tutti questi casi cercava e riferiva particolari inediti e verità scottanti. Era quindi un cronista che affrontava con coraggio e con inevitabili rischi temi scottanti riguardanti vicende mafiose.

Soltanto nel dicembre del 1993, grazie alle testimonianze di numerosi collaboratori di giustizia fu possibile pervenire alla individuazione dei responsabili dell’omicidio del giornalista. Questi furono identificati in Riina Salvatore, Bernardo Provenzano, Francesco Madonia, Bernardo Brusca, Antonio Geraci, Giuseppe Farinella, Michele Greco e Motisi Matteo, quali mandanti e Bagarella Leoluca e Madonia Giuseppe, quali esecutori materiali.

Gaspare Mutolo riferì che già due anni prima dell’omicidio Cosa Nostra non vedeva di buon occhio l’attività professionale svolta con eccessivo zelo da Francese che non perdeva occasione per attaccare la mafia e che nell’ambiente mafioso veniva definito “un cornuto”. Lo stesso fece riferimento agli articoli pubblicati dal giornalista e relativi ai lavori di appalto e di subappalto realizzati nella valle del Belice per la costruzione della diga Garcia, lavori ai quali erano interessati tutti gli uomini d’onore, aggiungendo che era pacifico che l’omicidio era stato voluto e deciso dalla Commissione di Cosa Nostra dato che gli omicidi di soggetti appartenenti alle Forze dell’Ordine, avvocati e giornalisti, tenuto conto delle prevedibili reazioni, dovevano essere deliberati dalla Commissione.

Il collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino riferiva di avere appreso da Nino Salvo che l’ufficiale dei Carabinieri Subranni avrebbe passato al Francese importanti notizie riguardanti gli interessi dei Corleonesi e in particolare di Riina Salvatore, nella Diga Garcia, notizie che Francese aveva utilizzato per scrivere alcuni articoli pubblicati sul Giornale di Sicilia. Riferiva ancora Pennino che, sempre a dire del Salvo, Mario Francese sarebbe stato ucciso perché continuava a scrivere articoli sulla vicenda ponendo in particolare luce gli interessi di Salvatore Riina la cui figura poneva particolarmente in risalto. Dice Pennino : “Fu per tale motivo-sempre secondo quanto riferitogli dal Salvo- che il Riina, avendo rilevato che si parlava insistentemente di lui e non anche di Stefano Bontate e di Michele Greco, che era stato sempre molto amico dei vari proprietari del Giornale di Sicilia, tra i quali in particolare Federico Ardizzone, pose in essere una serie di avvertimenti a quel giornale, uno dei quali consistente nel danneggiamento di una villa che si trovava nei pressi della villa di Michele Greco, in Casteldaccia. Così mi disse almeno Nino salvo, secondo cui quel fatto sarebbe stato un preciso avvertimento a Michele Greco. Sempre a dire del Salvo, il giornalista Mario Francese sarebbe stato ucciso perché, nonostante tutto, continuava a scrivere articoli ispirati contro di lui”

Francesco Di Carlo, altro collaboratore, riferì’ di avere sentito parlare di Mario Francese e del progetto di ucciderlo, intorno al 1977, da Salvatore Riina, Francesco Madonia e Giuseppe Giacomo Gambino e ciò in quanto lo stesso scriveva degli articoli nei quali attaccava i corleonesi. Aveva più volte sentito dire al Riina, personalmente che “non sopportava” quel giornalista e che l’omicidio era stato deciso dalla Commissione Provinciale di Palermo, organo deliberativo di Cosa Nostra e ciò trattandosi di un omicidio “eccellente”. La decisone fu adottata anche perché Francese aveva pubblicato vari articoli su Luciano Liggio, Bernardo Provenzano, lo stesso Riina e il di lui commercialista Giuseppe Mandalari. Il progetto omicidiario si era rafforzato ed aveva subito una accelerazione allorquando, negli articoli scritti dal giornalista, sembrava che lo stesso stesse avvicinandosi alla verità sull’assassinio del colonnello dei Carabinieri Russo.

Anche Giovanni Brusca, a proposito dell’omicidio di Mario Francese ha ricondotto la causale dello stesso alla di lui attività giornalistica che procurava notevole fastidio all’organizzazione soprattutto per ciò che riguardava gli articoli relativi alla realizzazione della diga Garcia e l’uccisione del colonnello Russo. Si disse anche certo della partecipazione all’omicidio di Leoluca Bagarella nel ruolo di esecutore materiale, individuando i mandanti negli esponenti della “famiglia” corleonese”, la più interessata alla eliminazione del giornalista posto che i lavori per la realizzazione della Diga Garcia rientravano nel territorio di competenza della suddetta famiglia.

Analoga causale dell’omicidio forniva il collaboratore Angelo Siino il quale riconduceva la decisione di uccidere Mario Francese, adottata dalla Commissione di Cosa Nostra, agli articoli scritti da quest’ultimo in ordine alla diga Garcia e all’omicidio del colonnello Russo da lui ricollegato ai lavori della diga Garcia. Ciò aveva appreso da Stefano Bontate che gli aveva detto che il Francese “non si faceva i fatti suoi” interessandosi di vicende come quelle della diga Garcia e dell’omicidio del colonnello Russo, vicende delle quali non avrebbe dovuto interessarsi. Sempre il Bontate gli aveva detto che erano stati interpellati Pirri e Ardizzone allo scopo di fare cessare l’interesse di Francese per le suddette vicende, ma gli era stato risposto che non era possibile parlargli. Altro mafioso, Giacomo Vitale, gli aveva riferito che Mario Francese, malgrado fosse stato assegnato alla cronaca sportiva continuava a “rompere”. (sent. appello pag. 99).

Il collaboratore di giustizia Salvatore Cucuzza poi confermava la riconducibilità del delitto alla commissione di Cosa Nostra nonchè la circostanza che omicidi “eccellenti”, tra i quali rientravano quelli di giornalisti erano decisi dalla “Commissione”

(Continua)

